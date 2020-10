L'epidemia fuori controllo, subito lockdown locali. Il monito della fondazione Gimbe (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - L'epidemia è fuori controllo, senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale. Lo afferma la Fondazione Gimbe che ha eseguito il monitoraggio nella settimana dal 21 al 27 ottobre, sull'andamento del Covid in Italia. Dall'analisi dei dati si rileva che nel periodo osservato, rispetto ai sette giorni precedenti, c'è un aumento del 108% dei decessi e dell'89% dei nuovi casi. Sul fronte ospedaliero si segnala un +5.501 ricoveri e +541 in terapia intensiva con un tempo di raddoppiamento di circa 10 giorni e una stima di oltre 30.000 ricoveri e più di 3.000 terapie intensive occupate all'8 novembre. Dati ed evidenze scientifiche, secondo la Fondazione Gimbe, "dimostrano che le misure dei tre dpcm sono insufficienti e ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - L', senza immediate chiusure, servirà un mese dinazionale. Lo afferma la Fondazione Gimbe che ha eseguito ilraggio nella settimana dal 21 al 27 ottobre, sull'andamento del Covid in Italia. Dall'analisi dei dati si rileva che nel periodo osservato, rispetto ai sette giorni precedenti, c'è un aumento del 108% dei decessi e dell'89% dei nuovi casi. Sul fronte ospedaliero si segnala un +5.501 ricoveri e +541 in terapia intensiva con un tempo di raddoppiamento di circa 10 giorni e una stima di oltre 30.000 ricoveri e più di 3.000 terapie intensive occupate all'8 novembre. Dati ed evidenze scientifiche, secondo la Fondazione Gimbe, "dimostrano che le misure dei tre dpcm sono insufficienti e ...

