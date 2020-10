"Leonessa da tastiera", "Sei sordo? Non fare il conduttore": Signorini-Selvaggia Lucarelli, volano gli stracci (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le frasi, volgari e da censura, di Mario Balotelli a Dayane Mello al Grande Fratello Vip , su Canale 5 in prima serata, hanno suscitato polemica e continuano a tenere banco. In molti, tra cui Selvaggia Lucarelli, hanno attaccato Alfonso Signorini per non aver stigmatizzato "a dovere" quanto detto dal calciatore. Questo anche se Signorini ha poi intimato a Balo di scusarsi, ma solo dopo qualche minuto, probabilmente quando gli autori gli avevano spiegato quanto accaduto (in diretta, l'audio effettivamente non era chiarissimo). E Signorini, intervistato su trendit.it da Giuseppe Candela, risponde alle accuse: "Tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici - ha premesso -. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le frasi, volgari e da censura, di Mario Balotelli a Dayane Mello al Grande Fratello Vip , su Canale 5 in prima serata, hanno suscitato polemica e continuano a tenere banco. In molti, tra cui, hanno attaccato Alfonsoper non aver stigmatizzato "a dovere" quanto detto dal calciatore. Questo anche seha poi intimato a Balo di scusarsi, ma solo dopo qualche minuto, probabilmente quando gli autori gli avevano spiegato quanto accaduto (in diretta, l'audio effettivamente non era chiarissimo). E, intervistato su trendit.it da Giuseppe Candela, risponde alle accuse: "Tra i tanti difetti che ho, sono puree per questo porto gli apparecchi acustici - ha premesso -. Ma questo i soliti leoni e leonesse dalo ignorano. ...

Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso", ha risposto in modo piccato. Evidente il riferimento a ...

