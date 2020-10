Il rimpallo che delega e confonde le responsabilità (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ormai non passa giorno che non ci presenti lo spettacolo di una rissa tra governi regionali e locali e l’esecutivo nazionale. Da ultimo, Michele Emiliano chiude le scuole in Puglia, seguendo la via già tracciata da De Luca in Campania. Adduce in motivazione l’accertamento – fatto da chi, dove, come? – della scuola come occasione di diffusione del contagio. La ministra Azzolina virtuosamente si infuria. Tentazioni analoghe, secondo le notizia di stampa, in Calabria e in Sicilia. Ma la palma … Continua L'articolo Il rimpallo che delega e confonde le responsabilità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ormai non passa giorno che non ci presenti lo spettacolo di una rissa tra governi regionali e locali e l’esecutivo nazionale. Da ultimo, Michele Emiliano chiude le scuole in Puglia, seguendo la via già tracciata da De Luca in Campania. Adduce in motivazione l’accertamento – fatto da chi, dove, come? – della scuola come occasione di diffusione del contagio. La ministra Azzolina virtuosamente si infuria. Tentazioni analoghe, secondo le notizia di stampa, in Calabria e in Sicilia. Ma la palma … Continua L'articolo Ilchele responsabilità proviene da il manifesto.

Niente da fare per la Roma, che ospitava il Cska Sofia: 0-0 alla fine del match di Europa League. Solo occasioni, e un gol annullato al quarto minuto (Smalling, in fuorigioco) per i giallorossi, a seg ...

La Roma non sfonda, solo pari con il Cska Sofia

