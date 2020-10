GF Vip, Stefania Orlando avverte Pierpaolo Petrelli di un pericolo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli sembra convinto che con Elisabetta Gregoraci possa nascere una storia vera, fuori dalla casa di Cinecittà. Ma alcuni concorrenti lo mettono in guardia. Pierpaolo Pretelli è più che convinto che con Elisabetta Gregoraci possa nascere una storia vera, un amore al di fuori dai confini della casa di Cinecittà. L’ex velino crede che … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020)Pretelli sembra convinto che con Elisabetta Gregoraci possa nascere una storia vera, fuori dalla casa di Cinecittà. Ma alcuni concorrenti lo mettono in guardia.Pretelli è più che convinto che con Elisabetta Gregoraci possa nascere una storia vera, un amore al di fuori dai confini della casa di Cinecittà. L’ex velino crede che … L'articolo proviene da Leggilo.org.

