Domani a Salerno Serraiocco e Zunic, in collegamento il regista Mancini (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Quando Domani (venerdì 30 ottobre), si accenderanno le luci della Sala Pasolini di Salerno vorrà dire che sta per iniziare una nuova serata di Linea d’Ombra Festival. Niente pubblico, come da lunedì scorso, all’inDomani del Dpcm. In regia lo staff tecnico per dare inizio alla proiezione, per quanti saranno collegati sulla piattaforma lineadombrafestival.video, del film fuori concorso “Non odiare” di Mauro Mancini, prevista per le ore 18. In diretta streaming sulla pagina facebook del festival, alla stessa ora, il confronto dal titolo “La crisi. Gli audiovisivi al tempo del covid” con Filippo Fimiani, responsabile scientifico del Laboratorio di Storytelling ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– Quando(venerdì 30 ottobre), si accenderanno le luci della Sala Pasolini divorrà dire che sta per iniziare una nuova serata di Linea d’Ombra Festival. Niente pubblico, come da lunedì scorso, all’indel Dpcm. In regia lo staff tecnico per dare inizio alla proiezione, per quanti saranno collegati sulla piattaforma lineadombrafestival.video, del film fuori concorso “Non odiare” di Mauro, prevista per le ore 18. In diretta streaming sulla pagina facebook del festival, alla stessa ora, il confronto dal titolo “La crisi. Gli audiovisivi al tempo del covid” con Filippo Fimiani, responsabile scientifico del Laboratorio di Storytelling ...

aSalerno_it : #salerno 'Non odiare' domani a Linea d'Ombra: a Salerno Serraiocco e Zunic - salernonotizie : Salerno, la movida non si arrende: domani in piazza Amendola “cena della libertà” - mattinodinapoli : Non ci sono altri giudici contagiati soltanto qualcuno in isolamento Domani, per tutti, secondo tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Domani Salerno Salerno, la movida non si arrende: domani in piazza Amendola “cena della libertà” Salernonotizie.it Salerno, la movida non si arrende: domani in piazza Amendola “cena della libertà”

StampaA Salerno la movida non si arrende ai divieti: omani sera – come titola il quotidiano “Il Mattino” – è in programma la “cena delle libertà”. In piazza Amendola sei ore di happening con tavoli e ...

REGGIANA: la squadra si presenterà a Salerno? Le ultime

La Reggiana, prossima avversaria della Salernitana, ha 22 calciatori contagiati. L'Ascoli, di scena all'Arechi sabato scorso, adesso ha cinque positivi in rosa. L'incubo Covid agita ...

StampaA Salerno la movida non si arrende ai divieti: omani sera – come titola il quotidiano “Il Mattino” – è in programma la “cena delle libertà”. In piazza Amendola sei ore di happening con tavoli e ...La Reggiana, prossima avversaria della Salernitana, ha 22 calciatori contagiati. L'Ascoli, di scena all'Arechi sabato scorso, adesso ha cinque positivi in rosa. L'incubo Covid agita ...