Borsa: Tokyo, apertura in calo, -0,69%, (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - Tokyo, 29 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, seguendo la contrazione globale dei mercati azionari in scia ai timori di un'espansione dei contagi da coronavirus dopo i lockdown ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, -, 29 OTT - Ladiavvia gli scambi in, seguendo la contrazione globale dei mercati azionari in scia ai timori di un'espansione dei contagi da coronavirus dopo i lockdown ...

CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%): Cambi: yen si rivaluta su dollaro ed euro - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%) - InvestingItalia : #Borsa Tokyo in calo su timori virus globali, cautela in vista elezioni Usa - - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,47%). Cambi: yen si rafforza su dollaro ed euro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%) - Ultima Ora Agenzia ANSA Le Borse di oggi, 28 ottobre. Mercati a picco per i nuovi lockdown: Milano perde il 4,06%

Le azioni asiatiche hanno trattato miste, con Tokyo debole e le Piazze cinesi in leggero rialzo. Sulla Borsa di Tokyo, il Nikkei ha perso lo 0,29% e il Topix ha accusato una flessione dello 0,31%.

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,44% alle 5.00

Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un ...

Le azioni asiatiche hanno trattato miste, con Tokyo debole e le Piazze cinesi in leggero rialzo. Sulla Borsa di Tokyo, il Nikkei ha perso lo 0,29% e il Topix ha accusato una flessione dello 0,31%.Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un ...