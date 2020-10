Benevento | stasera interruzione idrica | le zone interessate

Leggi su anteprima24

La Gesesa ha comunicato che a causa di un abbassamento improvviso di pressione del serbatoio che serve la zona alta della Città di, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di quest'oggi nelle seguenti: via Avellino, via del Sole, Piazza Castello, via Fontanelle, via Saragat, via Perasso, viale Mellusi fino all'incrocio con via De Caro, Piazza Risorgimento, via Caggiano, Viale dei Rettori, Corso Garibaldi fino incrocio con Via verdi, via Ventiquattro Maggio, via Monteforte, via Ponticelli, via Schipa, via Umberto I, via Annunziata, via Tenente Pellegrino, via Collevaccino, via Ferrelli, via Vianelli. Per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile.