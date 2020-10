Bellanova: 'Immuni mi ha avvertita che ho avuto un contatto con un positivo, mi auto-isolo' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Meglio la prudenza: "Grazie all'app Immuni installata sul mio cellulare ho appena saputo di essere venuta in contatto il 21 ottobre scorso con una persona risultata positiva al Covid. Da adesso sono ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Meglio la prudenza: "Grazie all'appinstallata sul mio cellulare ho appena saputo di essere venuta inil 21 ottobre scorso con una persona risultata positiva al Covid. Da adesso sono ...

