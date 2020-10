Bce, Lagarde in cerca d'identità Le manca il guizzo alla Draghi (Di giovedì 29 ottobre 2020) È passato un anno da quando Christine Lagarde, già presidente del Fmi, già ministro dell’economia del governo Sarkozy, ha preso il posto di Mario Draghi alla guida dell’Eurotower. Dodici mesi in cui l’espressione “è successo di tutto” potrebbe non bastare per raccontare la più grave emergenza economico-sanitaria in tempi di pace Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 ottobre 2020) È passato un anno da quando Christine, già presidente del Fmi, già ministro dell’economia del governo Sarkozy, ha preso il posto di Marioguida dell’Eurotower. Dodici mesi in cui l’espressione “è successo di tutto” potrebbe non bastare per raccontare la più grave emergenza economico-sanitaria in tempi di pace Segui su affaritaliani.it

