Al Bano senza freni | “Romina Power? Tra un ciak e l’altro faceva la…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La coppia Ale Rominaè rimasta nella memoria di tutti non solo per il successo artistico che li rende altrettanto unici agli occhi del pubblico, ma anche l’amore. Perché un sentimento così forte e duraturo non può esser cancellato e tolto dai ricordi dei fan. Un amore bellissimo che molti anni fa ha unito due vite completamente diverse. Lui un uomo del sud legato alle sue radici e ai valori di una terra fisica, viscerale. Lei invece giovane ragazza e figlia di due star di Hollywood. Eppure quelle vite così lontane hanno trovato poi la loro dimensione, perfetta per far nascere quell’amore che ha visto realizzare in poco tempo un matrimonio e la nascita di quattro figli. Come anche il sodalizio professionale che li ha visti calcare i migliori palcoscenici del mondo portandoli ad aggi ancora ...