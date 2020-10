Udine, alle 18 chiudono bar e ristoranti: gestori fra rabbia e delusione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo ricordano tutti quel rintocco delle 18 del 10 marzo. Quella prima chiusura che avrebbe anticipato il lockdown. Lo ricordano bene i commercianti di Udine. E ora, sette mesi dopo, hanno paura che accada di nuovo. Che tutto, di nuovo, si fermi. «E questo non possiamo permettercelo ancora una volta, sarebbe la fine» (videoproduzioni Petrussi, a cura di Viviana Zamarian). Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo ricordano tutti quel rintocco delle 18 del 10 marzo. Quella prima chiusura che avrebbe anticipato il lockdown. Lo ricordano bene i commercianti di. E ora, sette mesi dopo, hanno paura che accada di nuovo. Che tutto, di nuovo, si fermi. «E questo non possiamo permettercelo ancora una volta, sarebbe la fine» (videoproduzioni Petrussi, a cura di Viviana Zamarian).

TRIESTE. Oggi, mercoledì 28 ottobre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 406 nuovi contagi (5.573 tamponi eseguiti) e quattro decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con dele ...

TRIESTE. Oggi, mercoledì 28 ottobre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 406 nuovi contagi (5.573 tamponi eseguiti) e quattro decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con dele ...