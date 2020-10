Turchia avvia procedura giudiziaria contro Charlie Hebdo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 28 OTT - La procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese Charlie Hebdo per la caricatura del presidente Recep ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 28 OTT - La procura generale di Ankara ha aperto unamettendo sotto inchiesta la rivista satirica franceseper la caricatura del presidente Recep ...

(ANSA) - ISTANBUL, 28 OTT - La procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese Charlie Hebdo per la caricatura del presidente Recep ...

Non solo. Lunedì, il capo dello Stato turco ha rilanciato la campagna di boicottaggio nel mondo islamico contro i prodotti francesi ...

(ANSA) - ISTANBUL, 28 OTT - La procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese Charlie Hebdo per la caricatura del presidente Recep ...Non solo. Lunedì, il capo dello Stato turco ha rilanciato la campagna di boicottaggio nel mondo islamico contro i prodotti francesi ...