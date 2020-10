Truffa aggravata, abuso d’ufficio e favoreggiamento: blitz sul litorale, 13 arresti. Coinvolto anche un dipendente della Procura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM), i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina nei confronti di 13 persone – 6 in carcere e 7 agli arresti domiciliari – ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla Truffa aggravata (art. 416 c.p. co. 1-2-3-e art. 640 co. 1-2 n. 1 c.p.), falsità materiale commessa dal P.U. (art. 477 c.p.), falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato (art. 55 quinquies dlgs 165 del 2001), ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelle prime oremattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM), i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiestaRepubblica di Latina nei confronti di 13 persone – 6 in carcere e 7 aglidomiciliari – ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla(art. 416 c.p. co. 1-2-3-e art. 640 co. 1-2 n. 1 c.p.), falsità materiale commessa dal P.U. (art. 477 c.p.), falsa attestazionepresenza in servizio del pubblico impiegato (art. 55 quinquies dlgs 165 del 2001), ...

