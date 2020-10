Rocco Siffredi | “Io e la mia famiglia positivi al Covid | colpa dei test rapidi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Io e mia moglie abbiamo ile, perdeiveloci comprati in farmacia in Italia, abbiamo contagiato anche i nostri figli“. Queste le dichiarazioni di, che ha parlato all’ANSA dalla sua casa di Budapest, in Ungheria. “Al ritorno da Roma abbiamo iniziato a sentirci male ma, dopo ben duenegativi, ci siamo tranquillizzati e abbiamo riabbracciato i nostri due figli” racconta, confermando quanto anticipato dal sito Dagospia, “Risultato? Tutti infetti e con sintomi, anche la fidanzata di mio figlio grande oltre alla domestica e al marito che hanno più di 70 anni. Non mi perdonerei mai di aver fatto loro del male“.