Psg | tegola Neymar | problema muscolare

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bruttain casa Paris Saint-Germain durante la gara di Champions League contro il Basaksehir. E’ durata solo 26′ minuti la partita diche ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio all’adduttore sinistro secondo le prime informazioni. L’attaccante dopo uno scatto di gioco si è fermato riportando un dolore ai sanitari entrati in campo.sarà valutato nei prossimi giorni, con Tuchel in ansia che rischia così di perdere una pedina fondamentale del suo Psg. 26' @Pablosarabia92 remplace @jr, qui ne peut pas continuer cette rencontre. #IBFKPSG pic.twitter.com/oAt4zcEq7n — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 28, 2020 Foto: Goal.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.