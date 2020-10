Pirlo: «Chiesa non servito? In campo sono i giocatori che fanno le scelte» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pirlo al termine di Juventus-Barcellona 0-2. «Sapevamo che sarebbe stata difficile. Noi siamo in costruzione, loro sono più avanti. È una partita che ci servirà per la crescita. Abbiamo giocatori giovani. «È sempre il momento dei risultati. Spero di avere presto altri giocatori, adesso siamo contati. «È frustrante undici contro dieci, fai già fatica undici contro undici. «Dovevamo posizionarci meglio sul campo, in certe occasioni eravamo troppo vicini. Capello gli chiede di Chiesa poco servito. «Avevamo provato di tenere Chiesa sempre largo, nella ripresa abbiamo provato a mettere Rabiot mezz’ala. Le situazioni in campo le decidono i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020)al termine di Juventus-Barcellona 0-2. «Sapevamo che sarebbe stata difficile. Noi siamo in costruzione, loropiù avanti. È una partita che ci servirà per la crescita. Abbiamogiovani. «È sempre il momento dei risultati. Spero di avere presto altri, adesso siamo contati. «È frustrante undici contro dieci, fai già fatica undici contro undici. «Dovevamo posizionarci meglio sul, in certe occasioni eravamo troppo vicini. Capello gli chiede dipoco. «Avevamo provato di teneresempre largo, nella ripresa abbiamo provato a mettere Rabiot mezz’ala. Le situazioni inle decidono i ...

