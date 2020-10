Olivia Newton-John: "Non auguro il cancro a nessuno, ma non è una condanna a morte. Per me è stato un dono" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ho vissuto più a lungo di quanto molte persone si aspettassero e voglio mostrare al mondo che il cancro non è una condanna a morte. Sto bene, sono forte. Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo”. A parlare al Guardian è Olivia Newton-John, l’attrice 72enne giunta alla sua terza diagnosi di cancro in 28 anni.L’interprete, nota per il ruolo di Sandy nel musical Grease, racconta del momento in cui ha scoperto il ritorno della malattia nel 2017: ”è stato parte della mia vita per così tanto tempo: ho sentito subito che qualcosa non andava. Quando torna ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ho vissuto più a lungo di quanto molte persone si aspettassero e voglio mostrare al mondo che ilnon; una. Sto bene, sono forte. Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo”. A parlare al Guardian, l’attrice 72enne giunta alla sua terza diagnosi diin 28 anni.L’interprete, nota per il ruolo di Sandy nel musical Grease, racconta del momento in cui ha scoperto il ritorno della malattia nel 2017: ”parte della mia vita per così tanto tempo: ho sentito subito che qualcosa non andava. Quando torna ...

HuffPostItalia : Olivia Newton-John: 'Non auguro il cancro a nessuno, ma non è una condanna a morte. Per me è stato un dono' - ivanulas : ne ha fatta di strada Olivia Newton John - SalvatoreCow : #StaseraInTV #28ottobre Su Italia1 #Grease - infoitscienza : Olivia Newton John: «Non auguro il cancro a nessuno, ma per me è stato un dono» - oliperla : RT @VanityFairIt: La malattia all'attrice di «Grease» è stata diagnosticata per la prima volta 28 anni fa, ed è tornata nel 2017, ma per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Newton Olivia Newton John: «Non auguro il cancro a nessuno, ma per me è stato un dono» Vanity Fair Italia Grease, 5 curiosità assurde sul film: la terribile teoria su Sandy

Grease è un capolavoro senza tempo. Diretto nel 1978 da Randal Kleiser, il film vede come protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, nei panni di Danny e Sandy. Ambientato nel 1958 ...

Grease in streaming

Il musical va in onda in prima serata su Italia 1 mercoledì 28 ottobre: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play ...

Grease è un capolavoro senza tempo. Diretto nel 1978 da Randal Kleiser, il film vede come protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, nei panni di Danny e Sandy. Ambientato nel 1958 ...Il musical va in onda in prima serata su Italia 1 mercoledì 28 ottobre: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play ...