Lazio, Patric da 4 in pagella: Inzaghi lo sostituisce al 45? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono tre i tiri in porta del Club Brugge nel primo tempo contro la Lazio nel match di Champions League. Due su tre nati da una sbavatura di Patric, sempre più deludente in questo avvio di stagione in maglia biancoceleste. Al 23′ il difensore ha completamente sbagliato il rinvio servendo a De Katelaere la palla dell'1-1: il 2001 spreca e lui tira un sospiro di sollievo. Ma al 41′ l'ennesima sbavatura di Patric non è perdonata, non dal Var che richiama l'arbitro Taylor per una trattenuta dello spagnolo su Ritz in area. Per il direttore di gara nessun dubbio: rigore e gol dell'1-1 di Vanaken. La goccia che ha fatto traboccare il vaso stando alla reazione di Inzaghi che negli spogliatoi ha deciso di sostituire Patric con Andreas Pereira al 46′.

