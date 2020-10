Interesse nazionale | serve un vaccino contro i predoni stranieri Parla Urso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) C’è un’altra seconda ondata che preoccupa gli apparati di intelligence e sicurezza. Con lo spettro di un lockdown bis che si aggira per il Paese, ecco tornare l’allarme degli 007 italiani sulle mire predatorie straniere negli asset stratetici. Difesa, energia, banche e assicurazioni. È ancora una volta il Copasir (Comitatomentare per la sicurezza della Repubblica) ad alzare l’asticella. La prossima settimana, si legge in un comunicato del presidente Raffaele Volpi, sarà approvata la relazione che chiude il ciclo di audizioni sull’esposizione del settore bancario e assicurativo. E già qualcosa inizia a trapelare. Oltre agli alert sul mondo finanziario, su tutti quello sollevato nei mesi scorsi per l’operazione di Leonardo Del Vecchio su Mediobanca, preoccupano, fa sapere la stessa nota, eventuali mire ...