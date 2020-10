Inter | torna Gagliardini | poco glamour ma decisivo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stando Roberto, il centrocampista menoma piùdell'. Questo dicono i numeri del dopo lockdown. Come se il virus che poi ha messo k.o. anche lui ne avesse ...

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: alle 18:55 italiane il calcio d'inizio di #ShakhtarInter ????… - Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio a Marassi: l'Inter torna (meritatamente) al successo! ?????? #GenoaInter 0?-2? ??… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Torna la #UCL: alle 21 a San Siro il fischio d'inizio di #InterBorussia ???? Da dove seguire… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA Inter, torna #Gagliardini. Il centrocampista meno glamour ma più decisivo di tutti - LennyCav : RT @Gazzetta_it: #SerieA Inter, torna #Gagliardini. Il centrocampista meno glamour ma più decisivo di tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Inter torna

La Gazzetta dello Sport

Ora negativo al Covid, l'ex Atalanta nel dopo lockdown è quello che ha giocato e segnato di più. E la media punti con lui passa da 1,7 a 2,1. In una squadra più offensiva, è l'equilibratore di Conte ...Sport - Milan Skriniar oggi tornerà in Italia: il difensore dell'Inter si sottoporrà subito al tampone per potersi mettere a disposizione di ...