Il dolore di un imprenditore | ' Così andrà tutto agli stranieri'

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Costanza Tosi Il proprietario di due caffè storici a Firenze prova a resistere: "11mila euro di spese vive al giorno a fronte di mille euro d'incassi". E dallo Stato non arriva alcun aiuto Sembra una disfatta. Chiudono tutti. Uno dopo l’altro migliaia di imprenditori sembrano cadere come birilli. Sfiniti dalla crisi economica causata dal lockdown. Arrabbiati con chi sembra non aver fatto niente per aiutarli a rimanere in piedi. Loro, che hanno speso energie e denaro per rispettare le regole imposte dai Dpcm del governo, mentre la pandemia avanzava giorno dopo giorno, mese dopo mese. “Stiamo rischiando di sparire tutti e di consegnare la città a grossi gruppi internazionali a cui poco importa della sostenibilità aziendale e della nostra storia”, ha dichiarato, in un’intervista a La Nazione, Marco Valenza, il gestore dei due locali ...