Dl ristori | Confida | distribuzione automatica esclusa | con Dpcm -50% fatturato aziende

dani82f : RT @confidavending: #CONFIDA: nel #DLRistori il Governo dimentica la #distribuzioneautomatica Leggi su #ImpreseLavoro: - CMelegnano : RT @confidavending: #CONFIDA: nel #DLRistori il Governo dimentica la #distribuzioneautomatica Leggi su #ImpreseLavoro: - Confcommercio : RT @confidavending: #CONFIDA: nel #DLRistori il Governo dimentica la #distribuzioneautomatica Leggi su #ImpreseLavoro: - confidavending : #CONFIDA: nel #DLRistori il Governo dimentica la #distribuzioneautomatica Leggi su #ImpreseLavoro:… -

Ultime Notizie dalla rete : ristori Confida

Sky Tg24

La perdita di consumazioni stimata da Confida, Associazione italiana distribuzione automatica, è superiore al 50% del fatturato delle imprese e, ciò nonostante, la distribuzione automatica non è stata ...Hanno steso in terra delle tovaglie bianche a simboleggiare lo stato in cui versano migliaia di imprese: «Siamo ormai al collasso, non ci rialzeremo più». Da piazza del Pantheon ...