Covid-19 | Brusaferro | “In molte aree | indice Rt di molto superiore a 1”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)-19,lancia l’allarme. Il presidente dell’Iss ha dichiarato che l’Rt èsopra 1 in alcuneContinua a preoccupare l’emergenza-19 in Italia. I numeri si stanno facendo sempre più allarmanti, tanto che il governo ha emanato poco fa un nuovo Dpcm con regole ancor più stringenti di quelle già in vigore, col … L'articolo-19,: “InRt dia 1” proviene da Inews.it.