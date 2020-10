Coronavirus | Ue | la situazione è molto grave | serve una risposta più intensa | Francia e Germania verso il lockdown

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il coprifuoco non basta pi&u; contro ile alcuni Paesi si preparano al. I primi a chiudere potrebbero essere i francesi: per questa sera &e; atteso il discorso alla nazione di Macron ...

SkyTG24 : #Covid19 Le mappe aggiornate sulla situazione in Italia - Adnkronos : #Coronavirus Italia, #Burioni: 'Situazione è grave' - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Roberto #Speranza: 'I dati che vediamo in queste ore sono quelli di una situazione molto se… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'Situazione grave, intensificare risposta Ue' #coronavirus - R9Mancini : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'Situazione grave, intensificare risposta Ue' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus situazione

la Repubblica

In aumento i casi in alcuni comuni, in calo in altri: ecco la, variegata, situazione epidemiologica della provincia di Catania.Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. ” VISTE le Ordinanze della Regione ... e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ...