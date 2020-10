Conte: 'Misure severe ma necessarie per evitare il lockdown totale' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo, nella giornata di sabato, ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi - leggo testualmente - "ha condiviso i provvedimenti inseriti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo, nella giornata di sabato, ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi - leggo testualmente - "ha condiviso i provvedimenti inseriti ...

matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - ItaliaViva : Non voglio polemizzare con Conte, ma la prossima volta le riunioni le faremo in streaming: abbiamo proposto sempre… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - RealHumanBeing8 : Mesi di pipponi su come la Germania si fosse organizzata meglio e dududadada e alla fine la Merkel varando misure c… - AlexCocco69 : RT @GiorgiaMeloni: Conte domani in aula, 4 giorni dopo l'ultimo #DPCM, a 'informare' il Parlamento, senza che sia consentito votare su ques… -