X-Music, lo show musicale di Topolino: in giuria Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs (Di martedì 27 ottobre 2020) A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, e così per sei settimane, arriva in edicola con il numero 3388, l’appuntamento con X-Music 2020, lo show Musicale targato Topolino. Cosa troveremo in questo nuovo numero del fumetto? Ovviamente tutto il backstage dello spettacolo televisivo di Zio Paperone. Lo show è uno dei più attesi di Paperopoli e vedrà protagonisti tanti addetti ai lavori ma anche tanti personaggi della Musica. Non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Chi ritroveremo nella giuria di questa edizione di X-Music? Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs, le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, e così per sei settimane, arriva in edicola con il numero 3388, l’appuntamento con X-2020, loale targato. Cosa troveremo in questo nuovo numero del fumetto? Ovviamente tutto il backstage dello spettacolo televisivo di Zioe. Loè uno dei più attesi di Paperopoli e vedrà protagonisti tanti addetti ai lavori ma anche tanti personaggi dellaa. Non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Chi ritroveremo nelladi questa edizione di X-, El, le ...

__m_r_s___ : RT @SpettacoliNEWS: X-Music, lo show musicale targato Topolino: in giuria Emma Brown, El Paperon, Manuel Lambs e Mikamaus @MarroneEmma @mik… - zazoomblog : X-Music lo show musicale di Topolino: in giuria Emma Brown Mikamaus El Paperon e Manuel Lambs - #X-Music #musicale… - Chilhon2016Lap : RT @SpettacoliNEWS: X-Music, lo show musicale targato Topolino: in giuria Emma Brown, El Paperon, Manuel Lambs e Mikamaus @MarroneEmma @mik… - MarinellaPlati : RT @SpettacoliNEWS: X-Music, lo show musicale targato Topolino: in giuria Emma Brown, El Paperon, Manuel Lambs e Mikamaus @MarroneEmma @mik… - mimirif : Non per essere quella... C'eravamo detti almeno 10 milioni per le 00 kst.... Porca di quella vacca non siamo neanch… -

Ultime Notizie dalla rete : Music show X-Music, lo show musicale di Topolino: in giuria Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs Ultime Notizie Flash X-Music, lo show musicale di Topolino: in giuria Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs

A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, e così per sei settimane, arriva in edicola con il numero 3388, l’appuntamento con X-Music 2020, lo show musicale targato Topolino. Cosa troveremo in questo ...

Trent Reznor e Billy Corgan parteciperanno al tributo in streaming per David Bowie

che andrà in onda il giorno del suo compleanno. Lo show ospiterà performance esclusive di Trent Reznor, Billy Corgan e altri artisti, tra cui Perry Farrell, Joe Elliott, Gavin Rossdale, l’attore Gary ...

A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, e così per sei settimane, arriva in edicola con il numero 3388, l’appuntamento con X-Music 2020, lo show musicale targato Topolino. Cosa troveremo in questo ...che andrà in onda il giorno del suo compleanno. Lo show ospiterà performance esclusive di Trent Reznor, Billy Corgan e altri artisti, tra cui Perry Farrell, Joe Elliott, Gavin Rossdale, l’attore Gary ...