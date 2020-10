Walter Ricciardi: “Lockdown necessario a Milano e Napoli” (Di martedì 27 ottobre 2020) “A Milano e Napoli stare a stretto contatto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no“. Lo ha dichiarato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, in merito alla curva epidemiologica registrata nelle grandi città italiane. “Servono lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più perché ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale – ha aggiunto Ricciardi a ‘ TGZero’ di Radio Capital – e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio“. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ae Napoli stare a stretto contatto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è, in altre aree del Paese no“. Lo ha dichiarato, consigliere del ministro della Salute, in merito alla curva epidemiologica registrata nelle grandi città italiane. “Servono lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più perché ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale – ha aggiuntoa ‘ TGZero’ di Radio Capital – e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio“.

