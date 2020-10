‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis e Carlo Beretta paparazzati insieme da ‘Chi’: le foto! (Di martedì 27 ottobre 2020) Giulia De Lellis e Carlo Beretta si stanno frequentando da ormai diverso tempo. Archiviata ormai ufficialmente la sua relazione con Andrea Damante, Giulia sta approfondendo questa conoscenza col rampollo della nota famiglia Beretta e i due, stando a quanto riporta il profilo Instagram di Chi, hanno passato alcuni giorni insieme: L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della “buonanotte” i due siano andati via insieme… Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De Lellis, Andrea damante, che era ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 ottobre 2020)Desi stanno frequentando da ormai diverso tempo. Archiviata ormai ufficialmente la sua relazione con Andrea Damante,sta approfondendo questa conoscenza col rampollo della nota famigliae i due, stando a quanto riporta il profilo Instagram di Chi, hanno passato alcuni giorni: L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della “buonanotte” i due siano andati via… Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De, Andrea damante, che era ...

