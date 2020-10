Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre: Clara va a vivere da sola? (Di martedì 27 ottobre 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 26 al 30 ottobre 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3? Alberto continua a essere prepotente nei confronti di Clara, che aspetta un figlio da lui. Su consiglio di Angela, la ragazza comunica al compagno che intende andare ad abitare altrove. Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino che la ragazza staArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 ottobre 2020)settimanali “Unal”, puntate dal 26 al 302020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3? Alberto continua a essere prepotente nei confronti di, che aspetta un figlio da lui. Su consiglio di Angela, la ragazza comunica al compagno che intende andare ad abitare altrove. Angela regala ai vecchi vestitini di Jimmy per il bambino che la ragazza staArticolo completo: dal blog SoloDonna

RespSocialeRai : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole come sempre online su @RaiPlay - Teleblogmag : Giulia ottiene la sua vittoria ma con molta amarezza. Alberto riparte all'attacco contro Angela. Iscriviti al nost… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole come sempre online su @RaiPlay - Drugo123 : Speriamo non si sciolga come neve al sole, e che metta la testa a posto. Io ci ho sempre creduto e continuo a crede… - HyperPixie_ : Vi dico solo che da quando sono entrati i ladri da me, io e la mia collega abbiamo fatto due mesi a non rimanere ma… -