Tesoro, tassi in calo all'asta di CTZ. Collocati 2,5 miliardi (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi di euro di CTZ a 24 mesi, a un tasso pari allo -0,265%, -15 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda è stata di 3,89 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,56. Collocati anche 750 milioni di euro di BTP indicizzati a 5 anni a un rendimento del -0,15%. La domanda è stata pari a circa 1,16 miliardi, per un rapporto di copertura 1,55.

