Spagna, disoccupazione in aumento nel 3° trimestre (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce più del previsto la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 3° trimestre 2020, il tasso di disoccupazione si è portato al 16,2% rispetto al 15,3% del 2° trimestre 2019. Il dato è peggiore anche delle attese degli analisti che erano per una salita più contenuta, ovvero del 15,9%. Da rilevare inoltre che il numero di occupati sale di 569.600 unità (+3,06%) rispetto ai tre mesi precedenti attestandosi a 19,1 milioni. Secondo l’Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero dei senza lavoro sale di 355.000 unità (+10,5%). Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce più del previsto lain. Alla fine del 3°2020, il tasso disi è portato al 16,2% rispetto al 15,3% del 2°2019. Il dato è peggiore anche delle attese degli analisti che erano per una salita più contenuta, ovvero del 15,9%. Da rilevare inoltre che il numero di occupati sale di 569.600 unità (+3,06%) rispetto ai tre mesi precedenti attestandosi a 19,1 milioni. Secondo l’Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero dei senza lavoro sale di 355.000 unità (+10,5%).

