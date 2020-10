Shakhtar-Inter | Capello è sicuro | “Questa era la partita di Eriksen”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Per me era ladi Eriksen, ho sentito la mancanza di uno abile col pallone fra i piedi. Eriksen anche quando è entrato è stato messo dietro le punte, invece secondo me doveva piazzarsi più indietro proprio per giocare i palloni in profondità”. Questo il pensiero di Fabio, ex allenatore ed opinionista di Sky Sport, in merito a, match di Champions League terminato con il punteggio di 0-0. “L’ha sbagliato – ha proseguito – perché non ha superato le linee difensive dello, non ho visto precisione nei lanci a scavalcare la difesa”.