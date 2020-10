Sanremo 2021, Amadeus: «A gennaio valuteremo la situazione». Intanto arriva AmaSanremo (Di martedì 27 ottobre 2020) Amadeus, AmaSanremo La marcia di avvicinamento al Festival 2021 - confermato dal 2 al 6 marzo, Covid permettendo – inizia il 29 ottobre in tv. Per cinque giovedì consecutivi, alle 22.45, su Rai1 andrà in onda AmaSanremo, il nuovo progetto con cui – tra 20 partecipanti – verranno selezionati i 4 finalisti della categoria sanremese delle Nuove Proposte. “Non volevo un programma televisivo classico ma una sorta di club” ha spiegato stamane il conduttore Amadeus, presentando la trasmissione in conferenza stampa. AmaSanremo, giuria e meccanismo delle puntate Il meccanismo dello show è in parte già noto: in ogni puntata, AmaSanremo ospiterà quattro Giovani che saranno votati dalla Giuria Televisiva, dal ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020), AmaLa marcia di avvicinamento al Festival- confermato dal 2 al 6 marzo, Covid permettendo – inizia il 29 ottobre in tv. Per cinque giovedì consecutivi, alle 22.45, su Rai1 andrà in onda Ama, il nuovo progetto con cui – tra 20 partecipanti – verranno selezionati i 4 finalisti della categoria sanremese delle Nuove Proposte. “Non volevo un programma televisivo classico ma una sorta di club” ha spiegato stamane il conduttore, presentando la trasmissione in conferenza stampa. Ama, giuria e meccanismo delle puntate Il meccanismo dello show è in parte già noto: in ogni puntata, Amaospiterà quattro Giovani che saranno votati dalla Giuria Televisiva, dal ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuter… - StraNotizie : Sanremo 2021, Amadeus: 'Dai big più partecipazione' - Cribbiolina : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuteremo q… - prestia_fabio : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuteremo q… - MarioGuglielmi : Festival Sanremo 2021, Amadeus: “A gennaio decideremo se ci sarà il pubblico” -