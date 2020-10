Reggiana | salgono a ventinove i positivi al coronavirus

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Altri due tesseratialtra le fila della. In seguito agli ultimi test effettuati in vista della trasferta di Ascoli, come si legge sul sito ufficiale del club emiliano “sono emersi due nuovi casi dità al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico’‘. E’ un vero e proprio focolaio quello degli amaranto, visto che sono risultatial tampone ventidue giocatori e sette tesserati per un totale disoggetti.