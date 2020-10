Papa Francesco | “Sogno un’Europa sanamente laica | solidale e generosa”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Sogno un’Europa, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti”. Lo ha scrittoin una lettera al Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in occasione del 40esimo anniversario della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione Europea e del 50esimo anniversario della presenza della Santa Sede come Osservatore permanente al Consiglio d’Europa. Il pontefice auspica “una terra aperta alla trascendenza, in cui chi è credente sia libero di professare pubblicamente la fede e di proporre il proprio punto di vista nella società” e definisce l’Europa un “continente che mi è particolarmente caro, ...