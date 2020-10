Marotta: “Non sarà la gara di agosto. Dobbiamo vincere in Ucraina” (Di martedì 27 ottobre 2020) Poco prima della gara con lo Shakhtar Donetsk, ha parlato Giuseppe Marotta, ad dell’Inter. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Sarà una partita non semplice, non Dobbiamo pensare al 5-0 di agosto. Lo scenario è differente: è la Champions, non è una semifinale di Europa League. Le caratteristiche sono le stesse, questa è una delle tante finali a cui Dobbiamo rispondere. Dobbiamo assolutamente fare punti, ovvio, la vittoria è necessaria, lo abbiamo nelle nostre corde”. Sull’Uefa: “Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni ma proprio perchè ogni società risente dei mancati introiti che servono sicuramente per dare un equilibrio alla propria gestione di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Poco prima dellacon lo Shakhtar Donetsk, ha parlato Giuseppe, ad dell’Inter. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Sarà una partita non semplice, nonpensare al 5-0 di. Lo scenario è differente: è la Champions, non è una semifinale di Europa League. Le caratteristiche sono le stesse, questa è una delle tante finali a cuirispondere.assolutamente fare punti, ovvio, la vittoria è necessaria, lo abbiamo nelle nostre corde”. Sull’Uefa: “Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni ma proprio perchè ogni società risente dei mancati introiti che servono sicuramente per dare un equilibrio alla propria gestione di ...

