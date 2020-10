L’Europa salva la carne finta per finti vegetariani. Fermate questo scempio! (Di martedì 27 ottobre 2020) Vuoi mangiarti il tuo burger di seitan, ti prego fallo ma da un’altra parte. Vuoi andare a mangiare nei ristoranti Welldone, bene ci vai da solo. Organizzi un bel buffet con tanti spiedini stampati in 3D della Novameat, la nostra amicizia finisce qui. Perché tutta questa mia intolleranza? Ve lo spiego qui. Ci ha visto lungo Bill Gates, che con la sua società Beyond Meat si appresta a diventare uno dei primi produttori al mondo di carne senza carne, che è diversa dalle solite polpette fatte con accozzaglie di legumi (piselli, soia, ceci, etc..), è diversa anche dalle bistecche di seitan, prodotti questi già disponibili nei supermercati. Questa roba di Bill Gates e DiCaprio ha il gusto della carne, profuma come la carne, la grigli come la carne ma nessun animale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Vuoi mangiarti il tuo burger di seitan, ti prego fallo ma da un’altra parte. Vuoi andare a mangiare nei ristoranti Welldone, bene ci vai da solo. Organizzi un bel buffet con tanti spiedini stampati in 3D della Novameat, la nostra amicizia finisce qui. Perché tutta questa mia intolleranza? Ve lo spiego qui. Ci ha visto lungo Bill Gates, che con la sua società Beyond Meat si appresta a diventare uno dei primi produttori al mondo disenza, che è diversa dalle solite polpette fatte con accozzaglie di legumi (piselli, soia, ceci, etc..), è diversa anche dalle bistecche di seitan, prodotti questi già disponibili nei supermercati. Questa roba di Bill Gates e DiCaprio ha il gusto della, profuma come la, la grigli come lama nessun animale ...

PNCorrettissimo : L'Italia non si salva senza l'#Europa e l'Europa non si salva senza la federazione europea - _Silvia_Ledda_ : L’Europa salva la carne finta per finti vegetariani. Fermate questo scempio! - ladyrosmarino : RT @ilfattoblog: L’Europa salva la carne finta per finti vegetariani. Fermate questo scempio! - leone52641 : RT @magicaGrmente22: ' Ci ha visto lungo Bill Gates, che con la sua società Beyond Meat si appresta a diventare uno dei primi produttori al… - iperwild : RT @magicaGrmente22: ' Ci ha visto lungo Bill Gates, che con la sua società Beyond Meat si appresta a diventare uno dei primi produttori al… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa salva Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera