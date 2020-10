Lecce, tamponi negativi ai due componenti del gruppo squadra (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’allarme alla vigilia della gara contro il Cosenza, il Lecce attraverso una nota ufficiale ha comunicato che, “i due tesserati del gruppo squadra (un calciatore e un componente dello staff) risultati positivi al tampone di venerdì u.s. e negativi a quello eseguito nel ritiro di Rende nella notte di domenica, nella mattinata di ieri sono stati sottoposti ad un ulteriore ciclo di test molecolari le cui risultanze hanno dato esito negativo.” Foto: Lecce Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’allarme alla vigilia della gara contro il Cosenza, ilattraverso una nota ufficiale ha comunicato che, “i due tesserati del(un calciatore e un componente dello staff) risultati positivi al tampone di venerdì u.s. ea quello eseguito nel ritiro di Rende nella notte di domenica, nella mattinata di ieri sono stati sottoposti ad un ulteriore ciclo di test molecolari le cui risultanze hanno dato esito negativo.” Foto:Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

