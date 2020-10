Juve-Barça, Pirlo: 'Non sarà una partita decisiva. In difesa contati...' (Di martedì 27 ottobre 2020) Il primo pensiero è per CR7: "In serata avremo l'esito del tampone, poi valuteremo cosa fare. Non è facile giocare 90 minuti dopo 15 giorni di inattività". Sugli indisponibili: "Abbiamo fuori de Ligt, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Il primo pensiero è per CR7: "In serata avremo l'esito del tampone, poi valuteremo cosa fare. Non è facile giocare 90 minuti dopo 15 giorni di inattività". Sugli indisponibili: "Abbiamo fuori de Ligt, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barça Andrea Pirlo, Fabrizio Biasin: il suo problema si chiama umiltà. Consigli da Bar Sport per il 10° scudetto consecutivo della Juve Liberoquotidiano.it Pirlo presenta Juventus-Barcellona: "Chiellini out, per Bonucci valuteremo"

Dopo l'esordio vincente in casa della Dinamo Kiev, l'esame più affascinante possibile per Andrea Pirlo: la sua Juventus se la vede col Barcellona in una sfida che così tante volte è andata in scena ...

Juventus-Barcellona | Danilo: “Cristiano manca. Una gara che tutti vorrebbero giocare”

“Partite come Juventus–Barcellona sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Ronaldo? Ci manca, come mancherebbe a qualunque squadra. Però abbiamo altri grandi giocatori e tutti vogliamo fare il ...

