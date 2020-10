Il principe Filippo contro Meghan: “Come Wallis Simpson” (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo la ricostruzione dell’esperta reale Ingrid Seward, il marito della regina Elisabetta II, Filippo, avrebbe cambiato opinione nei confronti di Meghan Markle. All’inizio la moglie di Harry gli era simpatica. Ora la vede come una minaccia alla famiglia reale, come fu Wallis Simpson ai tempi di Edoardo VIII. Il principe Filippo, 99 anni, marito della regina Elisabetta, 94, avrebbe cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Meghan MarkleArticolo completo: Il principe Filippo contro Meghan: “Come Wallis Simpson” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo la ricostruzione dell’esperta reale Ingrid Seward, il marito della regina Elisabetta II,, avrebbe cambiato opinione nei confronti diMarkle. All’inizio la moglie di Harry gli era simpatica. Ora la vede come una minaccia alla famiglia reale, come fuSimpson ai tempi di Edoardo VIII. Il, 99 anni, marito della regina Elisabetta, 94, avrebbe cambiato il suo atteggiamento nei confronti diMarkleArticolo completo: Il: “ComeSimpson” dal blog SoloDonna

