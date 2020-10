Giuseppe Roma: "Dialogo contro la rabbia, come negli anni del terrorismo" (Di martedì 27 ottobre 2020) L’antidoto alla rabbia sociale che monta nel Paese esiste: “È il Dialogo”, ripete Giuseppe Roma. Per chiarire meglio il suo pensiero, il sociologo, ex direttore generale della Fondazione Censis e oggi presidente del Centro di ricerca “Rur – Rete urbana delle rappresentanze” cita ad esempio la risposta dello Stato al terrorismo, alle tensioni che attraversavano il Paese negli anni di piombo. “L’ultima grande crisi interna vissuta dal Paese è stata quella ed è stata risolta con il Dialogo”. La pandemia come il terrorismo, dottor Roma? Si tratta di fenomeni molto diversi.Per certi aspetti la situazione che stiamo vivendo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) L’antidoto allasociale che monta nel Paese esiste: “È il”, ripete. Per chiarire meglio il suo pensiero, il sociologo, ex direttore generale della Fondazione Censis e oggi presidente del Centro di ricerca “Rur – Rete urbana delle rappresentanze” cita ad esempio la risposta dello Stato al, alle tensioni che attraversavano il Paesedi piombo. “L’ultima grande crisi interna vissuta dal Paese è stata quella ed è stata risolta con il”. La pandemiail, dottor? Si tratta di fenomeni molto diversi.Per certi aspetti la situazione che stiamo vivendo ...

