GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Stefania Orlando: “Sii sincera” (Di martedì 27 ottobre 2020) Si inasprisce lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due ‘Vippone’, dopo un momentaneo chiarimento nell’ultima settimana, sono tornate a battibeccarsi nella diretta di questa sera. “La sincerità non ti appartiene“, l’accusa della ex di Flavio Briatore alla coinquilina. Elisabetta e Stefania: scontro tra primedonne Riaffiorano dissapori del passato al Grande Fratello Vip. Al centro di un’acceso battibecco, nella diretta di questa sera, sono Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. Le due coinquiline non sempre sono andate d’amore e d’accordo nel corso di questa esperienza, soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Si inasprisce lo straal Grande Fratello Vip. Le due ‘Vippone’, dopo un momentaneo chiarimento nell’ultima settimana, sono tornate a battibeccarsi nella diretta di questa sera. “La sincerità non ti appartiene“, l’accusa della ex di Flavio Briatore alla coinquilina.: stra primedonne Riaffiorano dissapori del passato al Grande Fratello Vip. Al centro di un’acceso battibecco, nella diretta di questa sera, sono. Le due coinquiline non sempre sono andate d’amore e d’accordo nel corso di questa esperienza, soprattutto ...

