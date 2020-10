Facebook lancia la propria piattaforma di cloud gaming per competere con Google Stadia (Di martedì 27 ottobre 2020) Facebook ha annunciato che sta lanciando la propria piattaforma di cloud gaming per competere con Google Stadia. Facebook gaming ha ora diversi giochi in streaming su cloud disponibili sia sull’app Facebook che sul browser che possono essere riprodotti immediatamente, senza necessità di download. Il servizio è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e sarà implementato negli altri Stati in un altro momento. Cinque giochi sono disponibili attraverso il servizio: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale e WWE SuperCard. I giochi sono tutti gratuiti tramite la scheda ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020)ha annunciato che stando ladiperconha ora diversi giochi in streaming sudisponibili sia sull’appche sul browser che possono essere riprodotti immediatamente, senza necessità di download. Il servizio è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e sarà implementato negli altri Stati in un altro momento. Cinque giochi sono disponibili attraverso il servizio: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale e WWE SuperCard. I giochi sono tutti gratuiti tramite la scheda ...

