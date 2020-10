E’ iniziato “Il Collegio 5”, i telespettatori hanno notato il cambio di location. Ecco dov’è ambientato il docu reality quest’anno. (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ appena iniziata la nuova stagione de “Il Collegio” il docu-reality di Rai 2 che vede degli adolescenti dai 13 ai 17 anni alle prese con quella che era la scuola di un tempo. Quest’anno i ragazzi dovranno rivivere gli anni ’90. Il programma è stato molto apprezzato nelle sue passate edizioni suscitando l’interesse dei telespettatori e e giungendo oggi alla 5 edizione. La grande novità di questa edizione è sicuramente il cambio di location. Il docu-reality ha infatti cambiato la sua storica sede del Collegio Convitto San Carlo di Celana per trasferirsi al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Foto: Facebook/RaiCollegio Questa nuova ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ appena iniziata la nuova stagione de “Il” ildi Rai 2 che vede degli adolescenti dai 13 ai 17 anni alle prese con quella che era la scuola di un tempo. Quest’anno i ragazzi dovranno rivivere gli anni ’90. Il programma è stato molto apprezzato nelle sue passate edizioni suscitando l’interesse deie e giungendo oggi alla 5 edizione. La grande novità di questa edizione è sicuramente ildi. Ilha infatti cambiato la sua storica sede delConvitto San Carlo di Celana per trasferirsi al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Foto: Facebook/RaiQuesta nuova ...

