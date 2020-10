Covid, tutta la regione verso il lockdown totale: “Situazione in netto peggioramento” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il coronavirus continua a galoppare in Italia. L’ultimo bollettino del ministero della Salute diramato il 26 ottobre ha evidenziato 17.012 i nuovi casi, 141 morti, che portano il totale a 37.479 dall’inizio dell’emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.284, con un incremento di 76 unità. Attualmente si trovano ricoverati in terapia intensiva 1.284 pazienti (+76 da ieri), mentre i guariti sono stati 2.423, che portano il totale a 268.626. Le persone ricoverate con sintomi sono attualmente 12.997, quelle in isolamento domiciliare sono 222.403. La Lombardia resta la regione con più casi (3570), seguita dalla Toscana con 2.171 nuovi contagi e 13 decessi e dalla Campania con 1.981 casi e 16 morti. Nel Lazio 1.698 nuovi contagi e 16 decessi.



Ultime Notizie dalla rete : Covid tutta Coronavirus ultime notizie, oggi in Cdm il decreto Ristori. Scontri in tutta Italia contro il nuovo Dpcm Fanpage.it Covid, Coldiretti: a rischio 1/3 della spesa alimentare degli italiani

"Una situazione che rischia di penalizzare ingiustamente anche l’agriturismo nazionale che può contare secondo Campagna Amica su 24mila realtà diffuse lungo tutta la Penisola spesso situate in zone ...

Fisco, la metà degli italiani non ha reddito: in 18 milioni versano solo il 2% di Irpef: il Paese a infedeltà fiscale

Nel dettaglio, i contribuenti delle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 e da 7.500 euro a 15mila) sono 18.156.997, pari al 43,89% del totale, e versano il 2,42% di tutta l’Irpef ... in ovvia ...

