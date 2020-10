Conte: “Ora è il momento della responsabilità, nessuno soffi sul fuoco” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Ora e’ il momento della responsabilita’. La politica – e questo vale soprattutto per chi e’ al governo – deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilita’ delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi. Ora e’ il momento di mettere il Paese in sicurezza, evitando la diffusione del contagio e il rischio di non riuscire a garantire cure e ricoveri adeguati e di non riuscire a preservare il tessuto economico e produttivo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un intervento sul ‘Fatto quotidiano’. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Ora e’ il momento della responsabilita’. La politica – e questo vale soprattutto per chi e’ al governo – deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilita’ delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi. Ora e’ il momento di mettere il Paese in sicurezza, evitando la diffusione del contagio e il rischio di non riuscire a garantire cure e ricoveri adeguati e di non riuscire a preservare il tessuto economico e produttivo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un intervento sul ‘Fatto quotidiano’.

borghi_claudio : Ora a @SkyTG24 Giornalista: 'avete sentito? #conte ha detto che ci sono già pronti gli indennizzi' Ristoratore:… - NicolaPorro : L'ingiustizia del #Dpcm: hanno avuto mesi per attrezzarsi contro il virus. Hanno dormito. E ora se la prendono con… - AlbertoBagnai : Se sei sufficientemente beota da aver votato negli anni per chi ora sostiene Conte, e sufficientemente ignorante da… - evrardo_orsini : RT @pbecchi: Il Governo Conte è „di fatto“ sfiduciato dal Paese, non sarebbe ora il caso che il Parlamento lo sfiduciasse anche „di diritto… - Tiziana95627735 : RT @pbecchi: Il Governo Conte è „di fatto“ sfiduciato dal Paese, non sarebbe ora il caso che il Parlamento lo sfiduciasse anche „di diritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Ora Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera