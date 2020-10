Conte: “Critiche di Italia Viva a dpcm? Quella sera non ci sono state proposte alternative. Scelte sofferte ma non si può più tergiversare” (Di martedì 27 ottobre 2020) “All’una di notte abbiamo convenuto che erano queste le misure, questo è il momento della responsabilità. Quella sera proposte alternative non ce ne sono state e abbiamo individuato queste come quelle più opportune e necessarie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ricordando come è nato l’ultimo dpcm e replicando alle critiche di Italia Viva. “Alcune Scelte sono state sofferte. Ho invitato tutti: spogliamoci dalle premure dei singoli dicasteri, bisogna mettere il Paese in sicurezza. Quando non si tratta più di tergiversare non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “All’una di notte abbiamo convenuto che erano queste le misure, questo è il momento della responsabilità.non ce nee abbiamo individuato queste come quelle più opportune e necessarie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ricordando come è nato l’ultimoe replicando alle critiche di. “Alcune. Ho invitato tutti: spogliamoci dalle premure dei singoli dicasteri, bisogna mettere il Paese in sicurezza. Quando non si tratta più di tergiversare non ...

