Challenger Marbella 2020 | splendida rimonta di Giustino | fuori Alcaraz

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la storica vittoria contro Corentin Moutet al Roland Garros, Lorenzoè ritornato a dar spettacolo sulla terra rossa e lo ha fatto in quel di, dove ha superato il primo turno delattualmente in corso eliminando Carlos. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 rendendosi protagonista di unaincredibile. Il suo avversario era infatti avanti 6-3 3-0 e, come se non bastasse, anche nel terzo set era in vantaggio di un break. Tuttavianon si è mai arreso ed è riuscito ad avere la meglio dopo due ore e ventisette minuti di gioco, interrompendo una striscia di dieci vittorie consecutive del suo avversario, reduce da duedi fila vinti.