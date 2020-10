Caos Milan-Roma, Giacomelli e Nasca fuori un mese (Di martedì 27 ottobre 2020) Stop per l’arbitro Giacomelli e il supervisore Var Nasca, Rizzoli non ha gradito la direzione di gara. Sospensione per due turni di campionato Quinta giornata di Serie A che porta strascichi pesanti per quanto riguarda il Caos a San Siro durante Milan-Roma. Le discusse scelte aribrali di Giacomelli e le “non scelte” del supervisore Var Nasca hanno portato Nicola Rizzoli ad una scelta clamorosa. All’ex arbitro, ora designatore, non è proprio andata giù la serata di ieri dove le decisioni di Giacomelli ma anche tutta la direzione di gara hanno fatto molto discutere. Ecco allora che è arrivato il provvedimento severo: sospensione per Giacomelli e Nasca per due turni di ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Stop per l’arbitroe il supervisore Var, Rizzoli non ha gradito la direzione di gara. Sospensione per due turni di campionato Quinta giornata di Serie A che porta strascichi pesanti per quanto riguarda ila San Siro durante. Le discusse scelte aribrali die le “non scelte” del supervisore Varhanno portato Nicola Rizzoli ad una scelta clamorosa. All’ex arbitro, ora designatore, non è proprio andata giù la serata di ieri dove le decisioni dima anche tutta la direzione di gara hanno fatto molto discutere. Ecco allora che è arrivato il provvedimento severo: sospensione perper due turni di ...

