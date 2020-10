Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 26 ottobre 2020

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Io ti cercherò, Grande Fratello Vip, Report | Dati Auditel 26 ottobre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020: Report, Grande Fratello VIP, Quarta Repubblica, dati Auditel e share - alexbanderas13 : @MassimoGalli51 TUTTO SBAGLIATO.. LEI È UN VIROLOGO CHE DÀ DATI FALSI...LEI FA' POLITICA.. ASCOLTI IL VERO VIROLOGO… - arabafenice1977 : @FGillori @MasterAb88 Si ma #barbaradurso mente spudoratamente sui dati gli altri no... vedi un po' tu come sta mes… - infoitcultura : Ascolti tv 25 ottobre: vince Rai1 con L'Allieva al 20.5% di share-Dati Auditel di ieri, domenica 25 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Gli ascolti di E' sempre mezzogiorno sono in linea con quelli de La prova del cuoco dello scorso anno, che erano già bassi: qualcosa non va ...Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...